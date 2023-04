Premier League: Stürmerkollege Álvarez versetzt Haaland in Ekstase

Erling Haaland muss die Partie gegen den FC Liverpool aufgrund einer Verletzung von der Tribüne aus verfolgen. Sein Stellvertreter Julián Álvarez versetzt den Norweger in Ekstase.

Der Argentinier zeigte in Abwesenheit von Haaland einmal mehr eine starke Leistung. In seinen bisher lediglich sieben Einsätzen in der Premier League erzielte er bemerkenswerte sechs Treffer.