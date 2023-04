FC Bayern: Babbel poltert gegen Nagelsmann - "Da ist er zu kindisch"

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass er dazulernen will. Er hat gesagt, dass er so ist, wie er ist - und wenn es einem nicht passt, muss er Konsequenzen ziehen. So was ist dumm. Du musst doch als Trainer des FC Bayern tagtäglich versuchen, dazuzulernen“, erklärte der 50-Jährige, jahrelang selbst Profi an der Säbener Straße, bei der ran Bundesliga Webshow.