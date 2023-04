WWE RAW: Nächste böse Überraschung nach WrestleMania 39

Nachdem Rhodes in der Cryptocom Arena scheinbar Schützenhilfe eines alten Rivalen von Reigns bekam, passierte am Ende das Gegenteil: Der frühere WWE-Champion Brock Lesnar wandte sich gegen den „American Nightmare“ und verpasste ihm eine böse Tracht Prügel.

Offensichtlich hat das sich durch den Verkauf an UFC-Mutterkonzern Endeavor vergrößernde Wrestling-Imperium Rhodes vs. Lesnar als Blockbuster-Fehde für die kommenden Monate vorgesehen. Und Lesnars „Heel Turn“ war auch nicht die einzige Überraschung des Abends.

Brock Lesnar lockt Cody Rhodes in eine Falle

Heftige Attacke des „Beast Incarnate“

Rhodes vs. Lesnar ist nun womöglich ein zentrales Match der nächsten Großveranstaltung Backlash am 6. Mai in Puerto Rico - für die bei RAW in jedem Fall ein anderes Saatkorn gelegt wurde.