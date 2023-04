Tischtennis: Erster CL-Titel für Saarbrücken

Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat sich in einem Krimi zum ersten Mal den Titel in der Champions League gesichert.

Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat sich in einem Krimi zum ersten Mal den Titel in der Champions League gesichert. Der Bundesliga-Zweite schlug zu später Stunde Rekordsieger Borussia Düsseldorf in fremder Halle mit 4:2 nach Golden Match. Die Verlängerung war notwendig geworden, nachdem Saarbrücken am Montagabend das Düsseldorfer 3:2 aus dem Hinspiel am Freitag egalisiert hatte.