Klatsche beim FC Bayern! Denkt der BVB bei Reus jetzt um?

Bei der 2:4-Klatsche in München konnte der Routinier nichts entgegensetzen und wurde nach nur 61 Minuten von Edin Terzic ausgewechselt. „Der Trainer hat sich was dabei gedacht“, sagte Sportchef Sebastian Kehl auf Nachfrage.

Ergibt die Reus-Verlängerung noch Sinn?

„Es sieht so aus, dass man sich in den nächsten Tagen um Ostern herum annähert“, berichtet SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger. „Die Tendenz geht bei Reus weiterhin klar in Richtung Verlängerung. Ich glaube schon, dass er Einsicht zeigt und das ihm angebotene eine Jahr annehmen wird.“

Reus und Müller: „Liegen Welten dazwischen“

Der Nationalspieler sei beim BVB „in diese Führungsrolle gedrängt worden. Das liegt nicht in seinem Naturell. Er muss präsenter sein und auf dem Platz eine bessere Körpersprache zeigen. Er ist nie ein ‚Aggressive Leader‘ gewesen. Es wäre aber unfair, diese Pleite an ihm festzumachen. Auch von den anderen Spielern kam nichts.“

Berger ist ähnlicher Meinung: „Die Leistung war sehr enttäuschend. Als Führungsspieler und Kapitän kann man mehr von Reus erwarten. Er bleibt fußballerisch absolut begnadet und hat in der Kabine ein sehr hohes Standing. Aber in den Alles-oder-nichts-Spielen ist er am Ende einfach zu wenig da. Es geht aber auch um andere Führungsspieler wie Emre Can, Niklas Süle, Gregor Kobel oder Mats Hummels, der in der Schlussphase reinkam. Von keinem kam ein richtiges Aufbäumen.“