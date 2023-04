3. Liga: Sechste Niederlage nacheinander für Ingolstadt

Der FC Ingolstadt kassiert in der 3. Fußball-Liga die sechste Niederlage nacheinander und gerät langsam in Abstiegsgefahr.

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Fußball-Liga die sechste Niederlage nacheinander kassiert und gerät langsam in Abstiegsgefahr. Gegen 1860 München verloren die Ingolstädter 1:3 (0:2), Trainer Guerino Capretti hat seit seinem Amtsantritt Anfang Februar in nun zehn Spielen lediglich einen Sieg geholt. Noch hat der FCI als 14. sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.