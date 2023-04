Nach Prügelattacke: DEL sperrt Mannheimer Wolf

Die Adler Mannheim müssen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst auf David Wolf verzichten.

Die Adler Mannheim müssen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst auf David Wolf verzichten. Wie die Liga mitteilte, wurde der Angreifer für drei Spiele gesperrt, er kann damit frühestens in einem möglichen sechsten Spiel der Serie gegen den ERC Ingolstadt zum Einsatz kommen. Wolf (33) muss überdies eine Geldstrafe in nicht veröffentlichter Höhe bezahlen.