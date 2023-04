"Was ich beim BVB nicht verstehe" - Effenberg mit Kritik an Dortmund nach Klatsche gegen Bayern

Gleich Tuchel-Effekt bei Bayern gegen BVB

So viele Fehler hat Kobel noch nicht gemacht

Natürlich hat das erste Gegentor nach diesem fatalen Fehler von Torwart Gregor Kobel den BVB schwer getroffen - und so viele Fehler hat Kobel in dieser Saison noch nicht gemacht.

Bestens in Erinnerung ist mir auch das zweite Bayern-Tor. Was Thomas Müller in dieser Szene auszeichnet, das ist sein Instinkt - da so im Raum zu stehen. Aber diese Fähigkeit zeichnet ihn ja schon seit Jahren aus.