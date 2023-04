Matthäus zu Kahn-Streit: "Werde mich nicht verbiegen lassen"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich für seine Kritik an Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München verteidigt.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich für seine Kritik an Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München verteidigt. "Ich werde mich in meiner Art nicht verbiegen lassen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Ich behaupte, dass ich die Bayern korrekt beurteile. Sie beschweren sich jedoch immer nur, wenn ich kritisch bin."