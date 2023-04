Union-Trainer Fischer: "Pokal hat hohen Stellenwert"

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blickt mit Vorfreude auf das Viertelfinale im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt. "Der Pokal hat einen hohen Stellenwert", sagte Fischer vor der Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky): "Ich durfte mal als Spieler Pokalsieger sein. Und auch als Trainer in der Schweiz. Aber wir sind im Viertelfinale und eine ganz schwere Aufgabe steht an."