Formel 1: "Schlimmster Saisonstart" für Leclerc und Sainz - Ferrari klagt nach Australien-Debakel

Schlechter hätte der Große Preis von Australien für Ferrari nicht laufen können. Charles Leclerc musste das Rennen früh aufgeben, Carlos Sainz fiel nach einer Fünf-Sekunden-Strafe aus den Punkterängen – so stehen in Maranello triste Tage bevor.

Sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz war die pure Frustration nach dem Großen Preis von Australien deutlich anzumerken. Ferrari erlebte in Melbourne einen neuerlichen Tiefpunkt, sodass in Maranello nach drei Rennwochenenden alle Alarmglocken schrillen.

„Lance musste dann früh bremsen oder musste verzögern, weil Fernando bremste, weil Fernando seinerseits Autos vor sich hatte. Ich hatte ihn nicht gesehen, er befand sich in meinem toten Winkel. Und dann kam es zur Berührung“, analysierte der Ferrari-Pilot. Besonders bitter: Für Leclerc war es schon der zweite Ausfall in der jungen Saison.

Sainz wütet nach „schlimmster Strafe“ und Rückstufung

„Ich bin schwer enttäuscht. Das ist die schlimmste Strafe, die ich in meinem Leben gesehen habe“, betonte Sainz gegenüber Sky . Vor dem letzten Restart lag der 28-Jährige noch auf einem aussichtsreichen Rang vier. Beim Neustart drehte er allerdings seinen Landsmann Fernando Alonso um, was ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe einbrockte.

Unfallopfer Alonso kritisiert Sainz-Strafe

Und selbst der betroffene Alonso fand die Strafe gegen seinen Landsmann ungerechtfertigt. Grund sei in erster Linie die Safety-Car-Phase am Rennende, sodass alle Boliden in engen Abständen ins Ziel fuhren.

„Die Fünf-Sekunden-Strafe für Sainz war zu hart, denn als das Feld in so dichter Folge über die Ziellinie kam, wurde er dadurch gnadenlos zurückgereicht. Es ist für uns Fahrer oft nicht leicht, den Haftungsgrad von Piste und Reifen richtig einzuschätzen, und ich kenne keinen Piloten, der absichtlich einen Gegner anschubst. Denn dabei kann ja immer auch der eigene Wagen beschädigt werden“, erklärte Alonso.

Ferrari-Teamchef Vasseur ringt um positive Signale

So oder so steht Ferrari nach drei Rennen vor einem Scherbenhaufen. Vasseur bemühte sich noch um positive Aspekte. „Wir sind nach Dschidda gut zurückgekommen. Die Pace war da, die Konstanz war da und darauf müssen wir aufbauen“, sagte der 54-Jährige.

Nach einer vierwöchigen Pause geht es erst Ende April beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku weiter. So lange dürften in Maranello einige Köpfe rauchen. Einiges an Arbeit ist notwendig, um die Stimmung wieder aufzuhellen. Neben dem fehlenden Rennglück lässt die Leistung des SF-23 weiterhin zu wünschen übrig.