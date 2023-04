Hamburger verteidigen Meistertitel

In einem über die volle Distanz gehenden Finale bewiesen die Unicorns of Love Nervenstärke und bezwangen SK Gaming Prime mit 3:2 für die Split-Meisterschaft © Strauss Prime League

Mehr als fünf neue Spieler und trotzdem Meister! Die Unicorns of Love Sexy Edition machten das Unmögliche möglich und verteidigten mit einem kompletten neuen Roster den Titel in der Prime League. Konkurrent SK Gaming bot dennoch eine ordentliche Show.

Am Ende hat es fünf Spiele gebraucht, ehe man einem neuen alten Prime-League-Champion zujubeln durfte. Die Unicorns of Love haben ihre Leistung aus dem vergangenen Summer Split eindrucksvoll bestätigt und die Konkurrenz von SK Gaming mit 3:2 aus dem Ring gefegt.

Beide Mannschaften agierten über den gesamten Split hinweg auf hohem Niveau. Insbesondere die Unicorns of Love lieferten den eigenen Fans immer wieder Grund zum Jubeln - sei es mit Spitzenleistung an Maus und Tastatur oder die erfolgreiche Einbindung der ersten professionellen Spielerin im Umfeld der höchsten deutschsprachigen League of Legends Liga.