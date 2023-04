DFB will FIFA-Entscheidung zu Kapitänsbinden akzeptieren

Frauen-EM: DFB will aus den Fehlern in Katar lernen © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will im Vorfeld der Frauen-WM im Sommer eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA zu den Kapitänsbinden akzeptieren. "Es ist ja klar gesagt worden, dass wir eine Situation wie in Katar tunlichst vermeiden sollten", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag: "Eine solche Debatte ins Turnier hineinlaufen zu lassen, ist kein guter Weg."