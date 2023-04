Streich optimistisch: "Kannst mal eine Sensation schaffen"

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg glaubt fest an eine Pokal-Überraschung beim Branchenprimus Bayern München.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg glaubt fest an eine Pokal-Überraschung beim Branchenprimus Bayern München. "Wir haben nichts zu verlieren, aber auch nichts zu verschenken", sagte der 57-Jährige vor dem Viertelfinale am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ARD): "Wir fahren dahin, um ins Halbfinale zu kommen, und dafür müssen wir Bayern schlagen. Wir freuen uns alle total auf das Spiel."

Bislang hat Streich in seiner elfjährigen Amtszeit noch nie in München gewonnen. "Wir probieren es wieder. So eine negative Statistik gibt dir die Motivation, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Wir sind hochmotiviert", betonte der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Eine Partie gegen die Bayern werde auch im Kopf entschieden, es brauche eine "wahnsinnig hohe Frustrationstoleranz".