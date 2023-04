FC Bayern: "Mané braucht viel Zuspruch" - Kahn spricht über das Sorgenkind der Münchner

Zahlen des Grauens! So wurde Mané zum Fremdkörper

„Er braucht auch viel Zuspruch, man muss sich viel mit ihm beschäftigen“, spielte Kahn auf Gefühlsmensch Mané an. Der Ex-Liverpooler sei auf seine Art ein Phänomen und habe bei Liverpool bewiesen, wozu er alles fähig ist. „Er sucht sich immer noch ein bisschen selbst beim FC Bayern “, gab der Titan zu.

Mané wirft nach seiner Verletzung Rätsel auf

Doch was hindert den Senegalesen daran, seine einstige Weltklasse auch für den deutschen Rekordmeister auf den Rasen zu bringen?

Kaum in der Bundesliga angekommen, zog sich Mané eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen zu. Diese kostete den Nationalspieler Senegals die WM!

Nach SPORT1- Informationen wirkte Mané später im Training unfit und suchte kaum noch das Eins-gegen-Eins, was auch bei seinen Mitspielern zum Gesprächsthema wurde.

Eine weitere Ursache für Mané sportlichen Abstiegs sieht Kahn in Mané veränderter Rolle bei den Bayern: „Im Champions-League-Finale mit Liverpool ist er über die Außenposition gekommen. Aber da herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf.“

Mané fremdelt beim FC Bayern mit Mittelstürmer-Position

Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann vertraute auf Manés Dienste - wenn überhaupt - in erster Linie auf der Mittelstürmer-Position. Mit dieser fremdelte der Senegalese aber, was die verrückte Abseits-Statistik zeigt.

In Liverpool beackerte der 30-Jährige zu seiner Glanzzeit den linken Flügel - und das ohne echte Konkurrenz. „So einer Qualität musste er sich in Liverpool auf der Außenbahn nicht stellen“, fügte Kahn an.