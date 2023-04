UEFA vergibt Frauen-EM 2025

Die Vergabe der Frauen-EM findet am Dienstag statt © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergibt am Dienstag die Frauen-Europameisterschaft 2025.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergibt am Dienstag die Frauen-Europameisterschaft 2025. Zur Auswahl stehen als Einzelbewerber Polen, Frankreich und die Schweiz sowie eine nordische Allianz aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Das 20-köpfige Exekutivorgan der UEFA trifft sich am Tag vor dem Kongress ab 14.00 Uhr deutscher Zeit im Corinthia Hotel in Lissabon und wird anschließend den Ausrichter verkünden.