Bundesliga: Medizincheck absolviert! Leverkusen holt Brasiliens Jung-Nationalspieler Arthur

Nach SPORT1 -Informationen hat der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger die medizinischen Untersuchungen am Wochenende bereits erfolgreich in seiner Heimat absolviert. Das 1,73 Meter große Abwehr-Talent erhält einen Vertrag bis 2028 und kostet eine Ablöse von rund 7 Millionen Euro. Brasilien-Klub América Mineiro erhält zudem eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf.

Arthur wird damit der 24. Brasilianer in Leverkusens Klub-Historie. Der pfeilschnelle Verteidiger gilt als Supertalent in seiner Heimat. Vorige Woche feierte Arthur sein Debüt in der Selecao beim 1:2 gegen den WM-Vierten Marokko.