Formel 1: Rennsperre? Alpine-Desaster endet glimpflich

Chaos-Ende in Australien! Dieser Crash löste alles aus

Was war passiert? Beim zweiten Start des Formel-1-Rennens in Melbourne kam Gasley von der Piste ab - und das schon in der ersten Kurve. Nachdem er sich wieder fangen konnte und auf die Piste zusteuerte, kollidierte er mit dem Fahrzeug seines Kollegen. Beide waren unverletzt und hatte somit Glück im Unglück. Das Rennen war danach für beide Fahrer vorbei. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall.