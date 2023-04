FC Bayern: Upamecano schwärmt von Tuchel - und spricht über Nagelsmann-Nachricht

Kein Wunder, dass der 24-jährige Franzose die Allianz Arena am Samstagabend in bester Laune verließ.

SPORT1: Sie waren maßgeblich am ersten Tor beteiligt, spielen generell eine herausragende Saison und entwickeln sich zu einem Publikumsliebling. Was haben Sie im Vergleich zu Ihrer durchwachsenen Debüt-Saison geändert?

Upamecano: Ich freue mich, dass es so gut für mich läuft. Ich habe mich nach meiner ersten Saison hier hinterfragt, viel über mich und meine Leistungen nachgedacht, und auch mit meiner Familie darüber gesprochen, was ich besser machen kann. Ich habe dann schon während der Sommerpause in Frankreich hart trainiert, auch viel mit einem Fitnesscoach gearbeitet. Das war mir wichtig, weil ich so viel wie möglich spielen und der Mannschaft helfen will.