Finanzielle Probleme? TSM anscheinend in Schwierigkeiten

Team SoloMid ist aus der Welt des eSports nicht mehr wegzudenken. Nun jedoch scheint es so, als sei das weltbekannte Unternehmen in finanzielle Nöte geraten. Angeblich gibt es sogar Pläne, den eigenen LCS-Slot zu verkaufen.

Es gibt wenige eSports-Unternehmen oder -Organisationen, die es mit der Strahlkraft von Team SoloMid, kurz TSM; aufnehmen können. Dennoch scheint es so, als sei der einstige Marktführer in Schwierigkeiten geraten zu sein, was zumindest ein Bericht der Kollegen des Sports Business Journal nahelegt.

Unweigerliche strukturelle Veränderungen

Dennoch ist das Unternehmen, laut eigener Aussage, auf einem finanziell sicheren Fundament aufgebaut, weshalb der Wegfall des FTX-Deals nicht zwangsweise zur Auflösung zahlreicher Abteilungen sowie Entlassungen führen wird. Trotzdem gab es innerhalb der Organisation einige Veränderungen. Unter anderem nahm der ehemalige COO seinen Hut, Zusätzlich entledigte man sich erst im vergangenen Februar dem durchaus erfolgreichen Rainbow-Six-Siege-Team. Auch gebe es angeblich Pläne, den eigenen Ligaspot in League of Legends zu verkaufen. Hierbei handelt es sich bislang aber um ein reines Gerücht.

Team SoloMid ist weiterhin in der League of Legends Championship Series Nordamerikas aktiv und hat angeblich Pläne für eine Rückkehr zu Counter-Strike für das laufende Jahr in der Hinterhand. Der gegenwärtige Fokus liegt allerdings, laut SBJ, auf der vor einiger Zeit erworbenen eSports-App Blitz, mit deren Hilfe Spieler:innen ihre Fähigkeiten in League of Legends und Co. verbessern können.