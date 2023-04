Hütter träumt von der Premier League

Hütter träumt von einem Posten in der Premier League © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der ehemalige Bundesligacoach Adi Hütter träumt von einem Engagement in der englischen Premier League. "Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen", sagte der 53-Jährige im kicker-Interview.

Hütter ist seit der Trennung vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Mai 2022 ohne Job. Zuletzt wurde er mit dem englischen Erstligisten Crystal Palace in Verbindung gebracht. Die Premier League sei die "interessanteste Liga der Welt", so Hütter. Dort könne er sich "noch einmal weiterentwickeln". Mit seiner Idee vom Fußball könnte er "gut in diese Liga passen".