Nagelsmann-Entlassung: Müller sieht Teilschuld beim Team

In den letzten Wochen sei es eindeutig "zu viel auf und ab" gegangen. "Natürlich hat jedes Spiel immer seine eigene Geschichte, aber unsere Leistungen und auch die Ergebnisse waren in der Bundesliga nicht konstant Bayern-like", so der Routinier, der beim Sieg gegen Borussia Dortmund (4:2) zum Einstand von Thomas Tuchel doppelt traf. Es sei vom Gefühl her "das wichtigste Spiel für die Bayern-Seele" gewesen.