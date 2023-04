FC Bayern: Ist das "Mia san Mia" unter Kahn und Salihamidzic weg?

Der FC Bayern München ist zurück an der Tabellenspitze und damit aus sportlicher Sicht wieder auf Kurs. Hartnäckige Nebengeräusche sorgen aber weiterhin für Unruhe. Sogar der Slogan des Klubs wird hinterfragt.

Ursprung dieser war dabei die überraschende Entlassung von Julian Nagelsmann , wodurch das Thema mächtig an Fahrt aufgenommen hatte.

Beim deutschen Rekordmeister, der sich als familiärer Klub profiliert, fehlte plötzlich jede Spur von Harmonie und Menschlichkeit, so der Vorwurf einiger. Zwangsläufig tauchte die Frage auf: Besteht der Bayern-Slogan „Mia san mia“ nur noch aus leeren Worten?

„Mia san mia“ wegen Nagelsmann-Aus gefährdet?

Wichtig ist zunächst einmal die Erläuterung dessen, was im Detail hinter dem Motto steckt. „Mia san mia“ beschreibt die bayerische Lebenseinstellung und heißt auf Hochdeutsch übertragen „Uns kann keiner was“.

Fußballfans in Deutschland und aller Welt werden die Bayern in erster Linie mit Erfolg und Titeln in Verbindung bringen - manch Bayern-Kritiker vielleicht auch mit einer gewissen Arroganz.