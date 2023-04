La Liga: Real-Trainer Ancelotti heizt Brasilien-Gerüchte an

Der aktuelle Trainer von Real Madrid wird bereits seit einiger Zeit mit der Selecao in Verbindung gebracht. Am Samstag sprach der 63-Jährige, der noch bis 2024 bei den Königlichen unter Vertrag steht, auf einer Pressekonferenz erstmal über die Gerüchte.

Ancelotti: „Wir sind auf Titeljagd“

Er gab zu: „Die Gerüchte überraschen mich nicht. Und sie beunruhigen mich auch nicht.“ Doch das einzige, was ihn interessieren würde, „ist, dass ich so lange wie möglich in diesem Verein bleiben möchte. Alles andere ist ganz klar: Ich bleibe so lange, wie Real Madrid mich lässt.“