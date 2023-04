Premier League: Trainer-Beben in England! Chelsea feuert Potter

Der FC Chelsea trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Graham Potter. Das teilte der Klub in einem Statement mit.

Graham Potter ist nicht mehr Trainer beim FC Chelsea . Wie die Blues in einer Mitteilung verkündeten, trennen sich Klub und Trainer mit sofortiger Wirkung. (Premier-League-Tabelle)

Chelsea: Bruno Saltor wird Interimstrainer

Co-Trainer Bruno Saltor wird interimsweise die Nachfolge von Potter antreten. „Zusammen mit unseren unglaublichen Fans werden wir alle hinter Bruno und dem Team stehen, während wir uns auf den Rest der Saison konzentrieren“, schreiben Boehly und Eghbali weiter. „Wir haben noch 10 Spiele in der Premier League und ein Viertelfinale in der Champions League vor uns. Wir werden in jedem dieser Spiele vollen Einsatz zeigen, damit wir die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden können.“