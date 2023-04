FC Bayern - Kimmich erinnert nach Gala gegen BVB an Ex-Trainer Nagelsmann: "Hatte auch seinen Anteil"

Kimmich: „Er hatte sicher auch seinen Anteil daran“

In der Stunde des Erfolgs würdigte Kimmich aber auch noch einmal seinen Ex-Trainer Nagelsmann: „Er hatte sicher auch seinen Anteil daran“, erklärte der 28-Jährige nach dem Topspiel in der Mixed Zone. „Es ist ja jetzt nicht so, dass alles gelöscht ist, was davor beim Trainer war.“