BVB: "Unheimlich bitter" - Borussia Dortmund droht Schlotterbeck-Ausfall nach Rückschlag

Nach Abreise: So steht es um Schlotterbeck vor Topspiel

Dem BVB droht ein Ausfall von Nico Schlotterbeck. Beim Meisterschaftsduell in München musste der 23-Jährige möglicherweise einen herben Rückschlag einstecken.

Wie Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Niederlage beim Rekordmeister andeutete, könnte dem Nationalspieler eine Verletzungspause drohen. Der Grund für Schlotterbecks Auswechslung in München kurz vor der Halbzeit sei eine Muskelverletzung am Oberschenkel gewesen.

„Es ist alles okay“, hatte Bundestrainer Hansi Flick damals noch entwarnt : „Der Arzt hat signalisiert, dass alles in Ordnung ist.“

BVB: Kehl lobt Hummels als Schlotterbeck-Ersatz

Nun scheint die Verletzung aber erneut aufgebrochen zu sein. Das sei „unheimlich bitter“, wie Kehl in der Mixed Zone verlauten ließ. Mit Mats Hummels sei immerhin sein etatmäßiger Ersatz sofort zur Stelle gewesen.

„Mats ist reingekommen, und hat das sehr gut gemacht“, fand Kehl. Für Schlotterbeck stand laut Informationen der Ruhr Nachrichten am Sonntag eine Untersuchung bei Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun an. Mit einer Diagnose wird dann am folgenden Montag gerechnet.