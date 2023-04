DFB-Frauen: Lattwein fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

Wegen eines Schlüsselbeinbruchs fällt Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg für die beiden Länderspielen am kommenden Freitag (20.00 Uhr) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Brasilien aus.