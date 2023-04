Darts: Überragend! Martin Schindler mit Karriere-Novum

Ekstase pur! So irre feierten Darts-Fans in Berlin

Martin Schindler steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines European-Tour-Events .

Mit einem 6:3-Erfolg über „The Ferret“ Jonny Clayton schlägt Schindler bei den European Darts Open in Riesa den zweiten Premier-League-Teilnehmer im persönlichen Turnierverlauf. Dabei zeigte der Strausberger mit einem Average von 102,7 Punkten und einer Doppelquote von 75% eine herausragende Leistung.

Zum ersten Mal seit Ostern 2019 zieht somit ein Deutscher in die Vorschlussrunde ein. Schindler selbst konnte es im Anschluss an das Viertelfinale selbst kaum glauben: „Ist das nicht geil?“, die Zuschauer stimmten „Martin Schindler“-Sprechchöre an, „mir fällt ein Stein vom Herzen.“