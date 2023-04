Nullnummer im Rheinderby! Köln und Gladbach trennen sich torlos

„Wir haben gut gearbeitet und hätten den Sieg verdient gehabt. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen die Punkte“, sagte Mittelfeldspieler Kingsley Schindler bei DAZN .

An Engagement und Wille mangelte es den Kölnern im 96. Bundesliga-Derby nicht, bei den zahlreichen Chancen insbesondere im ersten Durchgang aber war der FC zu unpräzise.

Die Gladbacher, die bei nun 13 Auswärtsspielen in dieser Saison nur einen Sieg holten, konnten sich auf ihren starken Torhüter Jonas Omlin verlassen.

Köln nun seit sechs Spielen sieglos

In den nächsten beiden Wechselperioden darf der FC nach aktuellem Stand nach einem FIFA-Urteil keine neuen Spieler verpflichten.

Trotz aller Nebengeräusche begannen die Kölner stark und drängten von Beginn an auf das Führungstor. Davie Selke, dem Baumgart erneut in der Sturmspitze das Vertrauen schenkte, kam nach Ballgewinn von Linton Maina frei zum Schuss, scheiterte aber an Omlin (2.).