Enthüllt! WWE-Skandalmogul erhöht bei WrestleMania den Zugriff Enthüllt! WWE-Mogul erhöht Zugriff

Kurioser Massen-Kollaps bei WrestleMania

Martin Hoffmann

Der trotz schwerer Vorwürfe in die WWE-Spitze zurückgekehrte Vince McMahon mischt bei WrestleMania in L.A. erstmals wieder aktiv mit.

Vor einigen Monaten sah es noch nach einem historischen Einschnitt bei der WWE-Megashow WrestleMania aus - nun ist endgültig klar: Das Gegenteil ist der Fall!

Nach übereinstimmenden Berichten zuverlässiger US-Medien hat der nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt wegen umfassender Skandal-Enthüllungen zurückgekehrte Firmengründer Vince McMahon den Zugriff auf das Showkampf-Imperium weiter erhöht. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39)

Der 77-Jährige - seit neuestem mit Schnurrbart unterwegs - hat sich demnach am ersten Abend der Megashow WrestleMania 39 im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles erstmals wieder direkt in eine laufende Show eingeschaltet. Entsprechende Signale waren schon in den Tagen und Wochen vorher nicht zu übersehen.

Vince McMahon mischt bei WrestleMania wieder aktiv mit

Wie zuerst der Pro Wrestling Insider und dann auch andere Szene-Leitmedien (Fightful, Wrestling Observer) vermeldeten, war McMahon hinter den Showkulissen nicht nur anwesend, sondern auch über ein Headset mit Schwiegersohn und Showlenker „Triple H“ Paul Levesque und dessen Crew verbunden. Er hätte sich aktiv beteiligt, Fragen gestellt, Feedback gegeben.

McMahon hätte sich zwar nicht an der „Gorilla Position“, der Schaltzentrale hinter dem Vorhang aufgehalten, dafür aber in einem eigenen Büro in der Nähe.

Erster öffentlicher Auftritt seit dem Rücktritt

Bereits am Vorabend hatte McMahon seine Sichtbarkeit erhöht, als er sich bei der Hall-of-Fame-Zeremonie auf dem Roten Teppich zeigte und Fotos mit Levesque und den neuen Ruhmeshallen-Mitgliedern schießen ließ. Die Runde machte vor allem ein gemeinsames Bild mit Levesque und der Japan-Legende The Great Muta.

Vince McMahon (r.) posierte am Tag vor WrestleMania mit Triple H (l.) und The Great Muta

Es war der erste Auftritt McMahons bei einem öffentlichen Anlass seit seinem Rücktritt im vergangenen Sommer. Vorausgegangen war eine Enthüllungsserie des Wall Street Journal über jahrelange Schweigegeldzahlungen zur Vertuschung von Affären und Vorwürfe sexueller Belästigung und Übergriffe.

Bleibt Triple H der Kreativboss?

McMahon hatte ungeachtet dessen zu Jahresbeginn seine Machtposition als Hauptanteilseigner genutzt, um sich wieder in das von ihm gegründete Unternehmen zurückzuputschen.

McMahon ließ sich wieder zum „Chairman of the Board“ wählen, das über CEO Nick Khan wacht - McMahons Tochter Stephanie, vorher Co-CEO und Board-Chefin, trat daraufhin zurück, wie auch diverse Board-Mitglieder. Der Rest der Unternehmensspitze arrangierte sich, auch Levesque, den McMahons Sturz in die vorher verlorene Rolle als Kronprinz im Kreativbereich zurückbefördert hatte.

Zahlreiche Fans bewegt seitdem die Frage, ob sich der als Kontrollfreak berüchtigte McMahon auch von ihm die Macht zurückholen würde - was schlecht ankommen würde, nicht zuletzt auch, weil Levesque WWE in den größten Zuschauerboom seit langem geführt hat, während McMahons kreatives Wirken zuletzt kritisch betrachtet worden war.

McMahon mit Salamitaktik

Für den Moment ist in jedem Fall eindeutig festzuhalten, dass McMahon eine Salamitaktik verfolgt, in der er Schritt für Schritt aus dem Schatten tritt: Als er vor einigen Wochen erstmals wieder hinter den Kulissen einer TV-Show gesichtet worden war, wurde den WWE-Angestellten noch erklärt, dass er nur alte Bekannte hätte treffen wollen.

McMahons aktuelle Rolle passt auch nicht mehr zu den anfänglichen Versicherungen, dass es ihm bei seinem Comeback in allererster Linie um eine aktive Beteiligung an dem bevorstehenden Verkauf von WWE gehen würde.

Was kurz vor WrestleMania auch bekannt geworden ist - weil WWE es an die Börsenaufsicht SEC melden musste: McMahon hat am Mittwoch einen neuen „Anstellungsvertrag“ unterschrieben, der seine aktuelle Rolle bei WWE schriftlich regelt. Jahresgehalt: 1,2 Millionen Dollar - 2 Millionen mit Boni.

WrestleMania 39 im TV und Stream, Datum und Uhrzeit:

Tag 1: Nacht zum Sonntag, 2. April, 2 Uhr

Tag 2: Nacht zum Montag, 3. April, 2 Uhr