Handball Bundesliga: Magdeburg verpasst Sprung an Tabellenspitze

Der SC Magdeburg kassiert im Meisterschaftskampf der Handball-Bundesliga einen herben Dämpfer und verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze.

In der Tabelle bleibt der SCM mit dem Unentschieden auf Platz drei. Mit einem eigenen Erfolg hätte man zumindest vorübergehend die Spitzenposition der Füchse Berlin übernommen. Auch Rekordmeister THW Kiel kann im Verlauf des Sonntags mit einem Erfolg beim VfL Gummersbach (16.05 Uhr/Sky) auf Platz eins klettern.

Eine katastrophale Anfangsphase brachte die Gäste schon früh ins Hintertreffen: Nach zehn Spielminuten lagen die Magdeburger bereits 1:6 zurück, immer wieder scheiterten sie an Melsungen-Schlussmann Adam Morawski.

Der SCM kämpfte sich im Anschluss dann besser in die Partie, Mitte der zweiten Hälfte ging man erstmals in Führung. Im Anschluss drehte dann Melsungen zunächst wieder das Spiel, mit der Schlusssirene sicherte Smits per Siebenmeter Magdeburg zumindest einen Punkt.