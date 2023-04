Bundesliga: Nach Debakel gegen die Bayern! Das BVB-Lager stimmt forsche Töne an

„Kläglich versagt!“ Kritik am Auftreten des BVB in München

Nach dem Debakel im Bundesliga-Kracher gegen die Bayern wäre eigentlich Krisenstimmung in Dortmund angesagt. Die Köpfe der BVB-Protagonisten gehen aber schnell nach oben.

Der BVB reist nach München und kommt mächtig unter die Räder. Die 2:4-Klatsche ging nicht spurlos an den Spielern und Bossen vorbei. Mit hängen Köpfen verließen Kapitän Marco Reus und Co. am Samstagabend gegen 22.30 Uhr die Allianz Arena.