Bayern-Frauen mit Arbeitssieg in Meppen

Die Fußballerinnen von Bayern München haben wenige Tage nach dem Aus in der Champions League in der Bundesliga Kurs auf die Meisterschaft gehalten.

Kapitänin Lina Magull (50.) und Georgia Stanway (65., Handelfmeter) trafen zum zwölften Sieg in Serie für die Münchnerinnen, die am Dienstag durch ein 0:2 beim FC Arsenal aus der Königsklasse ausgeschieden waren. In der Vorwoche hatten die Bayern durch ein 1:0 im direkten Duell mit dem VfL erstmals in dieser Saison die Tabellenführung erobert.