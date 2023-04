3. Liga: Dresden siegt im Verfolgerduell

In der 3. Liga wahrt Dynamo Dresden seine Aufstiegschancen. Die Sachsen gewinnen beim direkten Konkurrenten.

Dynamo Dresden hat sich in der 3. Liga im Verfolgerduell mit 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück durchgesetzt, womit sich die Sachsen an den Niedersachsen in der Tabelle vorbeischoben.