Bundesliga: 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream und Ticker

Gelingt dem 1. FC Köln ausgerechnet im Derby gegen Mönchengladbach die Wende? Die Geißböcke müssen eine turbulente Woche ausblenden. Bei den Gästen kehrt ein wichtiger Akteur in die Startelf zurück.

Am Mittwoch teilte die FIFA dem Klub mit, dass der FC daher in den kommenden beiden Wechselperioden keine Spieler verpflichten darf. Beim Transfer des Nachwuchsstürmers Jaka Cuber Potocnik sollen die Kölner den damals 16-Jährigen zum Vertragsbruch angestiftet haben, um sich die Ablöse an Olympija Ljubljana sparen zu können.