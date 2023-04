NBA: Neuer Deal! Liga soll gerechter werden - neues Collective Bargaining Agreement CBA

Das neue Collective Bargaining Agreement (CBA) soll eine Laufzeit von sieben Jahren haben und ab der Saison 2023/24 gelten. Allerdings beinhaltet der Vertrag wohl nach sechs Jahren eine Ausstiegsoption für beide Seiten. Es wird erwartet, dass Liga-Verantwortliche und Gewerkschaft den Deal in den kommenden Wochen ratifizieren werden.

Teams, die diese zweite Obergrenze durchbrechen, müssen in Zukunft auch mit Einschränkungen bei der Kaderzusammenstellung rechnen. Mögliche Maßnahmen sind unter anderem ein Verbot von Cash-in-Trades oder ein Verbot, Erstrunden-Picks, die weiter als sieben Jahre in der Zukunft liegen, in Trades einzubinden.