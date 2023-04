Das Tuchel-Protokoll! So erlebte der Bayern-Coach seinen Start-Sieg

Bayerns Sieg gegen den BVB krönt das Debüt von Thomas Tuchel als Bayern-Coach. SPORT1 hat beim ersten Spiel des früheren Chelsea-Coaches in neuer Funktion genau hingeguckt. Das Tuchel-Protokoll.

Mit einem 4:2-Sieg über den BVB hat Thomas Tuchel gleich mal ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt und sich mit den Bayern die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobert. Hinterher sagte der 49-Jährige glücklich: „Ich bin sehr erleichtert. Es war eine sehr anstrengende Woche. Der Druck fällt langsam ab.“

17.11 Uhr: Tuchel fährt erstmals im Teambus als neuer Bayern-Trainer in der Allianz Arena hervor. Er steigt mit einem Rucksack auf dem Rücken aus und bedankt sich sogar per Handschlag beim Busfahrer.

18.03 Uhr: Die obligatorischen TV-Interviews stehen für Tuchel an. Im Gespräch mit Sky-Reporter Michael Leopold bestätigt der Ex-BVB-Coach indirekt eine entsprechende SPORT1 -Meldung, wonach es im vergangenen Jahr zu einer Aussöhnung über einen Mittelsmann mit Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke gekommen ist. Das Nichtzustandekommen eines Vier-Augen-Gesprächs begründet Tuchel mit „Freizeitverpflichtungen“. Übrigens: Watzke fehlt ausgerechnet beim Wiedersehen wegen eines Infekts.

Tuchel hat Mitleid mit Kobel

18.30 Uhr: Anpfiff! Tuchel nimmt zunächst auf der Bank Platz, sein Gegenüber Terzic bleibt an der Seitenlinie stehen. Auffällig: Tuchel coacht im dunkelblauen Trainingsanzug und Basecap auf dem Kopf. Anders als seine Vorgänger Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Niko Kovac, Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti, die zur sportlich-schickeren Garderobe griffen.

18.36 Uhr: Ganze sechs Minuten bleibt Tuchel auf der Bank sitzen und steht erst dann auf. An der Seitenlinie verfolgt er aufmerksam das Spiel, gibt nur dosiert Anweisungen.

18.42 Uhr: 1:0 durch Dayot Upamecano! Gregor Kobel patzt böse. Tuchel hat Mitleid mit dem BVB-Keeper und wird später sagen: „Es ist nicht schön für Gregor, das ihm das in so einem Spiel passiert!“ Seinen ersten Treffer als Bayern-Coach bejubelt der Ex-Dortmunder ganz cool: Er ballt die Faust und ordnet danach sofort die Viererkette. Danach holt er seinen Schützling Eric Maxim Choupo-Moting, den er in Mainz und Paris coachte, zu sich und gab ihm ein paar taktische Anweisungen.