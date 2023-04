Darts: YouTuber gelingt nächster Coup

Marcel Althaus (l.) konnte am vergangenen Wochenende einen sensationellen Erfolg feiern © instagram.com/marcel

Der YouTube-Star, der mit bürgerlichem Namen Marcel Althaus heißt, darf mit seinem Verein Captains DC aus Berlin den Aufstieg in die 1. Darts Bundesliga feiern.

Marcel Scorpion überzeugt am Board

Der YouTuber, der erst vor Kurzem die Darts-Legende John Henderson auf der PDC Challenge Tour schlagen konnte , war dabei maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt, stand er am Ende des Spieltags doch auf Rang eins der Spielerwertung.

Marcel Althaus feiert den Aufstieg in die 1. Darts Bundesliga

Visite als Kommentator bei SPORT1

Inzwischen spielt Althaus in der zweiten DDV-Bundesliga für die Captains DC Berlin, bereits zweimal nahm er an der Q-School teil. Sein Talent als Co-Kommentator konnte der 29-Jährige ebenso erfolgreich am fünften Spieltag der Premier League bei SPORT1 unter Beweis stellen.