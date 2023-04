Formel 1 in Australien: Verrücktes Ergebnis nach Chaos-Ende! Verstappen siegt, Russell im Pech

Max Verstappen ist in Australien leistungstechnisch in einer eigenen Liga unterwegs und gewinnt trotz Fehlstart und chaotischem Ende. Der Restart kurz vor Schluss wirbelt vieles durcheinander.

Max Verstappen hat das dritte Saisonrennen in Melbourne gewonnen - obwohl er am Schluss noch einmal mächtig zittern musste. Der Red-Bull-Pilot ließ sich weder von einem Fehlstart noch von einem verrückten Finale beirren und fuhr seinen zweiten Sieg der Formel-1-Saison ein. Es war der erste Triumph überhaupt für Red Bull in Down Under.