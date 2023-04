Ocean Race: Herrmann gewinnt Königsetappe

Segelstar Boris Herrmann (41) hat die spannende Königsetappe des Ocean Race gewonnen. Der deutsche Skipper und seine Crew der Malizia-Seaexplorer erreichten am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit den Zielhafen im brasilianischen Itajai. 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden waren seit dem Start in Kapstadt vergangen, 14.714 Seemeilen lagen hinter dem Team.

Am Ende verwiesen Herrmann und Co. die Yacht der Holcim-PRB auf Rang zwei, die Schweizer hatten die ersten beiden Etappen für sich entschieden. Auf dem dritten Teilstück lieferten sich die beiden Crews lange Zeit ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln, es waren ereignisreiche Tage in rauer See.