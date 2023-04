50 Tore: Draisaitl führt Oilers mit Hattrick in die NHL-Playoffs

Leon Draisaitl knackt mit einem Hattrick die 50-Tore-Marke und sichert seinen Edmonton Oilers damit die Teilnahme an den NHL-Playoffs.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit einem Hattrick die 50-Tore-Marke erreicht und seine Edmonton Oilers in die Playoffs der NHL geführt.

Nach der Gala des deutschen Nationalspielers beim 6:0 gegen die Anaheim Ducks haben die Kanadier ihren Platz in der Meisterrunde bei fünf ausstehenden Hauptrundenspielen vorzeitig sicher.

Draisaitl traf zum 2:0 (23.), in Überzahl zum 4:0 (32.) und in Unterzahl zum Endstand (56.). Dem gebürtigen Kölner gelangen als erstem Oilers-Spieler überhaupt 30 Powerplay-Treffer in einer Saison. Auf 50 Tore kam der 27-Jährige bereits zum dritten Mal nach 2018/19 und 2021/22. Edmonton hat nun viermal nacheinander die Postseason erreicht.