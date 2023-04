Tuchel nach Premierensieg: "Noch viel Luft nach oben"

Bereits am Dienstag steht gegen den SC Freiburg im Pokal-Viertelfinale die nächste Herausforderung für den FC Bayern und seinen neuen Coach an. Es gelte jetzt, betonte Tuchel bei Sky, "wie bei einer Band oder einem Orchester unseren gemeinsamen Rhythmus zu finden. Da helfen am besten Siege." Ohnehin glaube er an "das Potenzial und die Wucht" der Bayern, auch wenn "noch viel anzupassen ist".