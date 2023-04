Kramers Derby-"Problem": Köln ein "cooler Verein"

Christoph Kramer hat ein "Problem" - und das kommt vor dem rheinischen Derby am Sonntag besonders zum Vorschein.

Christoph Kramer hat ein "Problem" - und das kommt vor dem rheinischen Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) besonders zum Vorschein. "Ich finde eigentlich, dass Köln insgesamt ein cooler Verein ist", sagt der Profi von Borussia Mönchengladbach dem Kölner Stadtanzeiger. Eigentlich. Denn bei seinen Stationen in Leverkusen, Düsseldorf und Gladbach "wurde mir eingeimpft, dass Köln eben kein cooler Verein ist".

Die Rivalität im Rheinland ist groß, "aber ja in erster Linie ein Fan-Ding und ja auch was Schönes", sagt Kramer (32): "In einer Umfrage würden die meisten Fans wahrscheinlich dafür stimmen, dass der Gegner eben nicht absteigt, damit es dieses Derby gibt."