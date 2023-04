WWE WrestleMania 39: Verhasster Legendensohn kriegt ersehnte Quittung

WWE-Ikone zieht in die Hall of Fame ein

In einem der emotionalsten Matches bei WWE WrestleMania 39 weist Legende Rey Mysterio Sohn Dominik in die Schranken - mit Unterstützung zweier Musik-Superstars.

Rey gegen Dominik Mysterio, Vater gegen Sohn: Es war eines der am heißesten erwarteten Matches bei WrestleMania, aufgeladen mit viel realer Emotion - und was dann bei der WWE-Megashow passierte, wurde dem Aufbau mehr als gerecht.

Einen Tag nach der tränenreichen Hall-of-Fame-Aufnahme der Legende Rey endete auch sein Match in Los Angeles mit einem Happy End: Das trotz seiner mittlerweile 48 Jahren alterslos wirkende Phänomen wies den aufmüpfigen Spross in die Schranken - mit Unterstützung zweier Musik-Superstars. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39 )

Rey und Dominik Mysterio mit spektakulären Einzügen

Dem innerfamiliären Duell war eine monatelange Geschichte vorausgegangen, in der sich Dominik von seinem berühmten Vater abwandte, sich der bösen Gruppierung Judgment Day anschloss, eine Beziehung mit Feindin Rhea Ripley begann - und den Papa mit Beleidigungen auch gegen Mutter Angie und Schwester Aliyah schließlich so lange reizte, bis er sich auf ein Match einließ. ( Dominik Mysterio und Rhea Ripley: Ihr reales Liebesleben )

Der 25 Jahre alte Dominik setzte die Provokationen auch in L.A. munter fort: Bei seinem Einzug trieb er seine Selbstinszenierung als von einer Nacht im Gefängnis gestählter „Prison Dom“ auf die Spitze: Er ließ sich von einem Polizeitrupp und in Handschellen zum Ring bringen. Einen zusätzlichen Reizpunkt setzte er, indem er wie Vater Rey eine Lucha-Maske trug - ein Tabubruch in der mexikanischen Tradition, in der die Weitergabe der Maske eigentlich den Zusammenhalt der Familie symbolisiert. (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus)