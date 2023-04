Selecao-Angebot für Ancelotti kein Grund für Vertragsbruch

Die Abwerbeversuche von Brasiliens Fußball-Verband CBF sind für Real Madrids Star-Trainer Carlo Ancelotti kein Grund für einen vorzeitigen Ausstieg beim spanischen Meister. "Ich habe einen Vertrag bis 2024", sagte der Italiener vor dem Punktspiel seiner Mannschaft am Sonntag gegen Real Valladolid, "und ich will diesen Vertrag erfüllen."

Momentan sitzt der ehemalige Leverkusener Profi Ramon Menezes als Interimstrainer bei der Selecao auf der Bank. Das CBF-Interesse an Ancelotti, der 2017 den deutschen Rekordchampion Bayern München zur Meisterschaft geführt hatte, war Ende März an die Öffentlichkeit gedrungen.

"Brasilien möchte mich haben, das gefällt mir und beschäftigt mich. Natürlich kann jeder auch sagen, was er haben möchte, aber es gibt auch die Wirklichkeit. In meinem Fall ist das auch sehr einfach: Ich mag Real und haben einen Vertrag mit dem Verein, und alles, was passieren kann, liegt in der Zeit danach, und keiner weiß, was in Zukunft passiert", sagte Ancelotti weiter.