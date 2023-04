Anzeige

Formel 1: Großer Preis von Australien LIVE im TV, Stream und Ticker - Silberpfeile jagen Verstappen Schlagen die Silberpfeile Verstappen?

Medien: F1 plant zweites Qualifying

Max Verstappen will in Australien erstmals gewinnen und hat die Pole Position erobert. Doch die Silberpfeile jagen den Weltmeister.

Gelingt Mercedes der erste große Coup der Saison?

Schon nach dem Auftakt in Bahrain hatte es bei den Silberpfeilen aufgrund eines Fehlstarts gekracht.

Doch nun, zwei Rennen später, könnte es bei dem ehemaligen Dauersieger wieder Grund zum Jubeln geben.

Darüber freute sich Motorsportchef Toto Wolff besonders: „So nah an Red Bull dran zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, dass wir sie morgen ein wenig ärgern können.“

Verstappen macht Ansage

Doch klappt das?

„Ich bin sehr glücklich mit dieser Runde. Und ich denke, wir werden morgen ein gutes Rennauto haben“, machte Verstappen eine Ansage: „Es gibt aber einige Herausforderungen, die Strecke ist sehr knifflig.“

Unter anderem hinter dem Wetter steht ein Fragezeichen. Am Samstag war es kühl und böig, Regenprognosen waren kaum zu treffen. Letztlich blieb es trocken, und Verstappen war wieder mal nicht zu schlagen.

Verstappens Teampartner Pérez schied hingegen schon in Q1 aus und könnte in der Fahrerwertung vom Teamkollegen nun distanziert werden. Der Red-Bull-Star kam in einer Rechtskurve beim Bremsen ins Schlittern und geriet ins Kiesbett.

Kurz vor der Mauer kam er zwar zum Stehen - aber nicht mehr von selbst wieder weg. Grund für sein Aus waren wohl Probleme an der Motorbremse. Pérez geht als Letzter ins Rennen am Sonntag.

Der Mexikaner selbst konstatierte frustriert: „Das war wirklich schlecht, ein schrecklicher Tag. Schon im dritten Training hatten wir das Problem, das wir vermeintlich bereits behoben hatten. Aber es war nicht der Fall.“

Der Deutsche Nico Hülkenberg zeigte eine gute Leistung und qualifizierte sich in seinem Haas als Fünfter für Q3. Dort war er am Ende rund eine Sekunde langsamer als Verstappen und startet mit seiner Zeit von 1:17,735 am Sonntag im Rennen von Position zehn.

Formel 1 im Free-TV: Drittes Rennen in Melbourne

Formel-1-Experte Christian Danner und SPORT1-Kommentator Peter Kohl blicken am Sonntag, 2. April ab 20 Uhr gemeinsam auf das dritte Rennen der Saison in Melbourne, Australien. Am Montagabend gibt es zudem um 20.15 Uhr eine Wiederholung der Sendung vom Sonntag.

Darüber hinaus wird es im Rahmen der Kooperation ab sofort an Rennsonntagen regelmäßige Liveschalten zu den Sky-Reportern und Experten vor Ort aus dem STAHLWERK Doppelpass mit Moderator Florian König geben.

So läuft die neue Formel-1-Saison

Die Formel 1 verspricht in der Auflage 2023 eine Rekordsaison zu werden, denn es sind 23 Rennen terminiert, darunter drei in den USA: Neben Miami und Austin kommt der neue Stadtkurs in Las Vegas dazu.

Außerdem gibt es in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und Sao Paulo gleich sechs Sprintrennen. Für Weltmeister Verstappen im Red Bull und seine Konkurrenten wie Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht nach dem Auftaktrennen in Bahrain als nächstes die Station in Jeddah in Saudi-Arabien an.

Im Fahrerfeld gab es einiges an Bewegung: Nachdem Sebastian Vettel mit seinem Karriereende den Startschuss gegeben hatte, starten mehrere Fahrer bei neuen Teams. So wechselte unter anderem Alonso als Vettel-Nachfolger von Alpine zu Aston Martin.

Nico Hülkenberg ersetzte Mick Schumacher bei Haas und ist damit in dieser Saison der einzige deutsche Stammpilot in der Formel 1.

Wer überträgt den Australien-GP live im TV?

Seit dieser Saison überträgt Sky die Formel 1 als einziger Sender live und exklusiv. Rennstart am Sonntag ist um 7 Uhr, die Vorberichte beginnen um 6 Uhr.

TV: Sky

Stream: Sky