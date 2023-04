WWE WrestleMania 39 beginnt mit Paukenschlag um Megastar John Cena

Jungstar Austin Theory besiegt im Eröffnungskampf von WrestleMania 39 in Los Angeles den langjährigen Liga-Topstar John Cena - was für ihn Großes erahnen lässt.

Randy Orton, The Miz, Dwayne „The Rock“ Johnson, The Undertaker, „The Fiend“ Bray Wyatt - Austin Theory!

Das Wrestling-Imperium WWE hat den Jahreshöhepunkt WrestleMania 39 mit einem Paukenschlag begonnen: Jungstar Theory hat den langjährigen Liga-Topstar John Cena im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles besiegt und sich damit in einen exklusiven Klub vorgearbeitet.

Alle anderen Stars, die Cena bei Mania bezwungen haben (siehe oben), sind ehemalige WWE-Champions - was erahnen lässt, dass WWE weiter große Pläne mit dem 26-Jährigen hat. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Austin Theory feiert großen Sieg über John Cena

Der amtierende United Champion besiegte Cena nach knapp elf Minuten Kampfzeit mit seinem Finisher A-Town Down, wenngleich mit vielen unsauberen Methoden: Theory biss Cena mehrfach, verpasste ihm vor dem Ende auch einen Tiefschlag - außerdem übersah der zwischenzeitlich ausgeknockte Ringrichter auch, dass Theory in Cenas STF-Griff eigentlich aufgegeben hatte.

Nichtsdestotrotz ist auch ein schmutziger Sieg über den Rekordchampion von WWE (16 Titelregentschaften) eine Art von Ritterschlag, der verdeutlicht, dass die Ligaführung Theory auf dem Weg zum Topstar sieht. ( SPORT1-Interview: So tickt Austin Theory )

Cena, der seine 45 Lebensjahre optisch nicht mehr verleugnen kann - die zunehmend kahle Stelle an seinem Hinterkopf springt auf den großen Leinwänden im SoFi Stadium nur noch mehr ins Auge - ist mittlerweile hauptberuflich als Hollywood-Schauspieler erfolgreich. Zu WWE kehrt er aber immer noch regelmäßig zurück und betont in Interviews immer wieder, dass kein Ende dieser Gastspiele in Sicht ist.