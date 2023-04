Curling-WM: Deutschland verliert Auftakt gegen Schweden

Die deutschen Curler sind mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet.

Die deutschen Curler sind mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Bei der Endrunde in Ottawa unterlag das Team um Skip Sixten Totzek (Rastatt) dem elfmaligen Weltmeister Schweden klar mit 2:8. Schweden, das die letzten vier Weltmeisterschaften sowie Olympiagold 2022 gewann, gilt als Titelanwärter Nummer eins.