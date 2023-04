Italien: Dritte Pleite für Inter in Folge

Inter Mailand hat in der italienischen Meisterschaft den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Inter Mailand hat in der italienischen Meisterschaft den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Die Lombarden verloren gegen die AC Florenz mit 0:1 (0:0) und damit weiteren Boden auf die Spitzenteams. Es war die dritte Pleite in Folge für Inter und die vierte in den letzten fünf Partien in der Serie A.